王耀裕：朱立倫能否連任　得看大罷免結果

國民黨籍高雄市議員王耀裕。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月23日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌22日進行在野領袖峰會引起政壇話題。國民黨籍高雄市議員王耀裕接受中評社訪問表示，朱立倫號召26日上凱道加上黃國昌允諾參加會帶來正面效果，只是朱主席一開始沒有很積極應對，時間點仍稍嫌晚了點，活動會增加黨員、支持者的向心力，但朱要爭取連任主席，還是得看大罷免的結果，若有一席藍委遭挫敗，朱要連任就會有很大的問題。



王耀裕，高雄工專畢業、高雄師範大學成人教育研究所碩士。曾任高雄林園鄉民代表會副主席，現任國民黨籍高雄市議員，選區是大寮、林園。



朱立倫22日於在野領袖峰會上邀請黃國昌26日走上凱道，黃國昌當面應允並表示將代表民眾黨參與凱道集結，這場集結是人民的主場，盼所有人站出來向“賴政府”發出怒吼。



王耀裕表示，高雄這邊有很多民眾主動來問26日上凱道的訊息，都會分享高雄市黨部網路報名訊息，這次高雄地緣關係比較遠，北部應該會比較熱絡，但相信不管報名或自發性參與都會很踴躍，因為看到民進黨那麼獨霸，大家都氣不過。現在台灣面臨關稅戰的經濟困境，各行各業都受影響，沒有訂單、工廠沒有運作、勞工受到影響，這才是真正的危機。執政黨不應該傷害“國家”發展與破壞社會和諧，將罷免的制度，變成人為因素的政治操作，實在是不應該。



針對朱立倫這一次發起26日上凱道，王耀裕表示，應該要很早就要發起，不是現在才發起，早在四月初特朗普宣布關稅戰就要來辦，時間性上可能朱主席一開始認為大罷免不會過關，沒有很積極應對，但現在民進黨如火如荼全部系統下鄉宣講，很明顯就是要與國民黨來做對決，所以國民黨不應該示弱，示弱的話，在野黨就會被消滅。



這樣的補救對朱立倫的威望與聲勢是否有幫助？王耀裕表示，對黨員、支持者、友軍都會產生向心力，如果完全沒有作為的話，那黨主席應該就沒辦法再做下去，等於是國民黨變成讓民進黨隨意操縱，現在朱主席的動作有出來，雖然時間上有稍微晚了一些，還是必要的作為，畢竟不能讓民進黨為所欲為。