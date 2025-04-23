大咖贈匾苗栗白沙屯拱天宮　故事多

李登輝在1996年贈白沙屯拱天宮“慈航普渡”牌匾，這一年正是台海危機，兩岸一觸即發。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗4月23日電（記者 盧誠輝）苗栗白沙屯拱天宮建廟至今已有162年歷史，台灣歷任領導人李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文等均贈匾。拱天宮平時香火鼎盛，每年舉辦到北港朝天宮的遶境進香活動，總吸引數十萬信徒參與，場面相當壯觀，堪稱台灣民俗文化一大盛事。



其中，李登輝贈匾“慈航普渡”的1996年正好是台海危機當年，大陸在台灣外海發射飛彈，舉行兩棲登陸作戰演習，美國則緊急調動兩個航母戰鬥群進入台灣海峽，海峽一時戰雲密佈。



最近拱天宮正殿後方又掛起一面用紅布蓋住的新匾，記者詢問廟方是否為賴清德贈匾？廟方保持神祕，不願透露，賣關子說等時候到了就知道是誰的贈匾。



拱天宮正殿上方目前掛有蔡英文在2021年的“善緣必應”贈匾，正殿右側掛有陳水扁在2001年的“福佑平安”贈匾，正殿左側則掛有李登輝在1996年的“慈航普渡”贈匾。根據拱天宮的臉書記錄，蔡英文早在2017年就曾致贈過“覃恩溥被”牌匾，馬英九也曾在2009年贈致“霖雨濟度”牌匾。



值得注意的是，不論是李登輝、陳水扁、馬英九或蔡英文都是在執政任期間贈匾給拱天宮，可見拱天宮民間信仰的重要性。