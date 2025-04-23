藍白峰會　林育先：在野6成民意會更凝聚

民眾黨屏東縣黨部主委林育先。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月23日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席朱立倫和民眾黨主席黃國昌22日展開在野對話與政策協商。民眾黨屏東縣黨部主委林育先接受中評社訪問表示，公開透明雖能談的不多，但基本大方向有定下來，就是以人民為優先，且都有共識，在野一定要團結合作，不然一定會被執政黨各個擊破，相信之後在野6成民意會更凝聚，至於未來合作就滾動式調整、因地制宜。



林育先，義守大學資訊工程系管理組博士。曾任國民黨屏東縣黨部代理主委、書記長，2022年從藍營轉投白營，擔任民眾黨屏東縣黨部主委至今。



針對是否一甩2024大選前君悅會談藍白開撕的陰霾，林育先表示，藍白去年在“國會”有非常多合作，前主席柯文哲時代也有與藍白兩黨“立院”總召吃飯，基本上就是保持管道暢通，這很重要。今天最初步的共識，就是聚焦在關稅戰衝擊影響評估，去想對策解方，不是要口水，是要解決問題，並反對執政黨對立、鬥爭、抹黑的方式。



公開透明是否能談的有限？林育先表示，公開透明算是民眾黨的特色，同時也希望人民知道在野兩黨的主張是什麼，就是“人民優先”，今天是人民的聲音才促成在野兩黨坐下來好好談，這是很重要的因素，因為“國家”面臨危難之際，團結是最重要的，公開透明能談的有限，但基本的大方向有定下來。



2026到底要怎麼合作沒有談到怎麼看？林育先表示，基本上還有一年時間，地方選舉也不是一個會談就可以決定的事情，因為各縣市地方政治生態及人才布局，坦白講是相當複雜。縣市長、議員、鄉鎮市首長民代等，均牽涉在地政治團體布局發展方向，不是公開會談就可以談妥的事情。



未來是否能改變在野生態展現出完整的6成在野民意？林育先表示，在野兩大領袖坐下來談，絕大部分都有一個共識，在野一定要團結合作，不然一定會被執政黨各個擊破，不合作一定會被壓著打，這點不用去懷疑，再來是說，要怎麼合作要滾動式調整，也要因地制宜，每個地方生態都不太一樣。