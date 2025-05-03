中評鏡頭：苗栗天德宮有保護王爺金身傳奇

苗栗白沙屯天德宮有鄉民保護王爺金身傳奇。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗5月3日電（記者 盧誠輝）苗栗白沙屯媽祖正展開一年一度的盛大遶境進香活動，但很多人不知道的是，緊鄰拱天宮旁的白沙屯天德宮，在日據時期，有一段鄉民保護王爺金身的傳奇故事，一直在當地流傳。



白沙屯天德宮主祀蘇、邱、梁、秦、蔡五府王爺，相傳日據時期因禁止台灣民眾朝拜神明，日本警察一度揚言要沒收燒毀五府王爺神像，當地鄉民因此集資添購另外五尊神像充當五府王爺，希望能藉此保全五府王爺金身，至今這段鄉民保護王爺金身的傳奇故事仍在當地流傳。



據苗栗通霄當地耆老表示，日據時期因有鄉民祭祀五府王爺遭日本警察發現，日本警察一度揚言要沒收燒毀五府王爺神像，當地鄉民為保全五府王爺金身，集資到新竹佛仔店購買五尊神像（天王、祖師、楊元帥、馬元帥、關公）回來，要代替五府王爺讓日本人沒收，後來雖然日本警察沒有真的執行任務，但鄉民一心保護王爺金身的故事便傳為佳話。



天德宮廟方人員指出，五府王爺在白沙屯已有超過150年歷史，過去原本長期供奉在私宅當中，直到1966年白沙屯媽祖進香時，託夢給乩童指稱蘇大王爺想要新蓋的廟，後來鄉民便集資在1970年建廟，2003年因屋頂龜裂漏水重建，才有如今白沙屯天德宮的樣貌。