陳麒安語中評：特朗普打關稅戰讓中國更團結

台灣大學政治系兼任助理教授陳麒安接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月24日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普發動關稅戰，劍指中國。台灣大學政治系兼任助理教授陳麒安接受中評社專訪分析，特朗普此舉只會轉嫁到美國消費者身上，中國擅長將國外壓力轉化成凝聚國內民族力量，抵抗美國意志堅，反之美國則否。



陳麒安表示，特朗普發動關稅戰，不能解決美國貿易逆差問題，因代價將會由美國消費者承擔，美國缺乏生產製造，增加關稅後，老百姓更沒替代選擇，只能花更多錢，民眾生活成本增加，也直接影響經濟發展。



陳麒安，政治大學外交學系博士。現任台灣大學政治系兼任助理教授，歷任台大政治系、淡江大學國際事務與戰略研究所後研究員、政大外交系兼任助理教授等，研究專長為國際關係理論、歐洲安全、美國外交政策、中國外交政策。



陳麒安說，特朗普提高關稅，沒考量到有些產品仍必須仰賴外國進口，因此將造成生活支出增加，反而讓美國經濟不景氣，後面會有更多連鎖反應。另外中國也會反制，增加某些產品的關稅，也限制某些原物料、關鍵礦物等出口。



中國對特朗普的關稅戰表達“奉陪到底”，兩國領導人有會晤以化解分歧的可能性？陳麒安說，很難說，世界各國要這樣承受關稅壁壘，像中美俄這樣的大國還過得去，地大物博、物產豐隆，糧食、礦產可自給自足，晶片技術、工業能力也很足夠，可是其他國家呢？會不會打到最後，都兩敗俱傷？中美掛得住面子？



陳麒安向中評社說，當然面對美國壓力，將有助中國，國人會自動支持國家，將更堅強面對美國的挑戰，人民與政府共體時艱，民眾會更支持領導人，政治會更穩定；反之像美國，民眾經濟受影響會抗議，要求下台，政治會更動盪。