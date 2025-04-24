陳麒安：美元霸權有衰退趨勢　人民幣正崛起

台灣大學政治系兼任助理教授陳麒安接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月24日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普發動關稅戰，造成美債、美元、美股劇烈波動。台灣大學政治系兼任助理教授陳麒安接受中評社專訪分析，美元雖還是霸權，但已有衰退趨勢，大家對美國失去信心，也在賣美債；而人民幣等貨幣正崛起，投資者或許轉去接受。



陳麒安表示，各國對美元持續失去信心，投資者或許會轉移去持有人民幣、歐元等正在崛起的貨幣。比如以往國際原油交易市場都是用美元，現在逐漸開放用人民幣交易，中東國家也在用人民幣，這就是變化中的趨勢。美元雖仍是霸權，但已有鬆動跡象，貨幣板塊也出現變化。



陳麒安，政治大學外交學系博士。現任台灣大學政治系兼任助理教授，歷任台大政治系、淡江大學國際事務與戰略研究所後研究員、政大外交系兼任助理教授等，研究專長為國際關係理論、歐洲安全、美國外交政策、中國外交政策。



陳麒安表示，美元從第二次世界大戰後，逐漸醞釀到取代英鎊霸權，目前未來10、20年仍是美元霸權，除了有立即性的大規模世界大戰，否則美元還是會維持。不過，IMF國際貨幣基金組織的主要大國們，持有美元的佔比正逐漸縮小，這就是美元霸權的衰退趨勢。



對於傳出，特朗普意圖迫使外國債權人將手中美債轉換為“百年零息債”，對美債影響？陳麒安說，特朗普想把美債的利息壓力轉給其他國家，但其實效果不大。20至25%的美債是外國持有，以中國、日本佔最高20%。但中、日近期都在賣美債，美國經濟能力與地位，逐漸流失，大家也對美國漸漸沒信心，原本穩定的美債，到現在大家對於美國還債沒信心，因此把錢拿來投資黃金、虛擬貨幣等，所以近期黃金價持續上升。



陳麒安補充指出，所有貨幣的本質，就是政府要確保有償付能力，若信用崩盤、外債金額超過GDP國內生產毛額，那該國的貨幣將不值錢，也沒有了還債能力。所以近期很多投資人投資虛擬貨幣，虛擬貨幣避開最終償付能力的問題，可是也是有缺點存在，虛擬貨幣需要有人埋單才會流通。