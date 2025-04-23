單厚之：倒閣是蔣萬安收割　朱立倫吃啞巴虧

單厚之接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月23日電（記者 黃筱筠）藍白高峰會22日舉行，資深媒體人單厚之接受中評訪問表示，這場峰會達成共識是“不倒閣”，才能避免4月26日上凱道遊行當天，不會造成雙方陣營的支持者互嗆。



單厚之，資深媒體工作者，跑“立法院”新聞超過20年，曾任《中國時報》、《聯合報》、《蘋果日報》等多家媒體記者，擔任過國民黨不分區“立委”王金平辦公室幕僚，現為媒體評論員。



怎麼看藍白高峰會，在野陣營的目的？單厚之表示，在野高峰會目的是確定“不倒閣”，沒有把這件事情確定下來，426遊行怎麼定調。會變成兩邊互嗆，那426遊行怎麼辦。國民黨如果沒有民眾黨支持者（小草）支持，426遊行場面可以看嗎？但如果沒確定不“倒閣”，藍營支持者當天可能嗆黃國昌，這場面也不能看。



他表示，國民黨鷹派最近氣勢高漲，對於“倒閣”建議沒有人敢直接說不要，台中市長盧秀燕也不贊成，但是不敢說，怕被人說是膽小鬼。



“倒閣”有可能性嗎？單厚之對中評社表示，蔣萬安在17日晚上到北檢聲援台北市黨部主委黃呂錦茹時為何提出？因為檢調已經搜查到黃呂錦茹，這是國民黨台北市黨部最高層級。看看台南地檢署並沒有動到國民黨台南市黨部主委謝龍介，簡單來說就是檢調沒有把蔣萬安放在眼裡。



他表示，新北市也有搜國民黨三重、板橋等黨部，但是沒有到市黨部，台中國民黨市黨部也沒有被搜查，只有黃呂錦茹是特例。加上黃呂又長期擔任北市黨部主委，當天北檢調查時，國民黨北市公職全部都出來，這已經“侵門踏戶到我家”，大家如果沒有反應就是太軟弱。