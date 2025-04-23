中評關注：朱立倫黃國昌都加分　各取所需

朱立倫和黃國昌握手致意。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫與台灣民眾黨主席黃國昌22日進行會談，整場氣氛相當融合，成功營造接下來在野共同抗綠的團結氛圍。在綠營一再被質疑使用司法大刀先後砍向在野兩黨之際，朱、黃兩人高調結盟，除了象徵藍白重啟合作，雙方也在過程中取得自己所需，替自己大大加分。



對朱立倫而言，這場會面不僅是重整藍軍旗幟的起點，更是回應黨內“反制罷免無力”批評的具體行動，尤其在會中，朱明確獲得黃國昌應允出席26日上凱道“戰獨裁”活動，還將動員民眾黨支持者參與，讓這場活動頓時添柴加火、聲勢大振；而黃國昌的再一次保證，對於綠營惡質罷免藍委一事不會坐視不管。加上黃明確表態，“倒閣”救不了台灣，也等於順勢替朱立倫在面對黨內“倒閣”聲浪一事解套。



自從國民黨北市黨部主委黃呂錦茹遭檢調約談、聲押未果後，朱立倫號召群眾赴北檢聲援、守夜待滿全程、清晨六點迎人等一系列動作，都讓外界看出這位老牌政治人物正極力拋下包袱，要將國民黨帶回街頭對抗民進黨，加上此次在野會談後，確認獲得白營的助力，都有機會讓朱立倫脫離連任主席路的困境。



至於對黃國昌來說，民眾黨面臨主要領導人柯文哲遭關押，他接下主席棒子後，全黨其實正面臨風雨飄搖的過渡時刻，如何撐住甚至壯大民眾黨的影響力，是黃的主要任務。所以他藉此次會談，拋出接下來白營在“立院”要推動的法案，如“重大矚目案件法庭直播”修法，以及妨害司法公正罪等，當場獲得朱立倫承諾合作，無疑都是在替白營鋪好接下來的發展道路。



綜觀這場在野會談，不僅有望讓朱立倫擺脫“反制罷免無力”的批評，強化號召426群眾上凱道的正當性與動員力，也讓黃國昌在藍營支持者間建立起在野共患難的形象。對朱是重新凝聚藍軍士氣，對黃則是穩固接班後的黨內威望與在野地位。雙方各取所需，合作共贏，可以說是在野合作抗綠的起跑點。



至於這份藍白合作默契，能否延續至2026的縣市長選舉、乃至2028大選，又會是另外的討論，且關鍵仍在後續的政局變化與民意走向。只是可確定的是，執政的民進黨面對加強全面合作的在野藍白陣營，如繼續採取硬對抗，台灣社會恐怕很難有寧日。