中評關注：黃國昌的尊柯、合藍、戰綠路線

黃國昌與朱立倫。（中評社 資料照） 中評社台北4月23日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席黃國昌22日進行在野領袖峰會，實質達成的具體成效不算多，但已向藍白兩陣營支持者吹起“聯合戰綠”的號角。國民黨主席改選在即，黃國昌與朱立倫、台中市長盧秀燕都保持友好，為2026地方選舉謀劃出路，醞釀在大罷免後的縣市首長選舉大反撲。



藍白在野領袖峰會上，達成共識的具體事項有二：一是黃國昌允諾參與國民黨426上凱道，也號召不滿司法不公、民主走向獨裁的民眾一起上街頭。二是在藍營深陷大罷免不利情勢的這一局，堅定說明“不會讓綠為所欲為”。其實，藍白合作在“立法院”已有密切關係，那又為何藍白仍要演這一齣戲？又能達成什麼樣的成果？



藍白在2024大選期間曾有3次重要會面：一、2023年10月30日，朱立倫與時任民眾黨主席柯文哲進行兩黨協商會議，氣氛還算友善。二、2023年11月15日，在馬英九協商下，柯文哲與朱立倫、代表國民黨角逐大選的侯友宜會談，並簽下6點協議，讓白營一陣錯愕。三、2023年11月23日，柯文哲、馬英九、朱立倫、侯友宜與鴻海創辦人郭台銘在君悅酒店會面，但場面火爆，藍白當面撕破臉吵架、不歡而散。



在2024大選前君悅酒店事件後，藍白從幕僚到支持者之間都有強烈敵對情緒，勢必需要時間、事件以弭平，而朱立倫與黃國昌的這場在野領袖會議，正是向各自的支持者發出明確的信號，藍白之間已不是過去的敵我矛盾關係，而是共同對抗手握執政優勢資源的綠營。反攻號角已吹響，讓群眾情緒能逐漸磨合，以促成未來2026、2028選舉能有一起合作的意願，這也是為何朱、黃2人數度提及“長期合作”、“半年關鍵”、“保持密切聯繫”。

