單厚之：特朗普變數影響大罷免最後結果

單厚之。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月23日電（記者 黃筱筠）資深媒體人單厚之接受中評社訪問表示，不只是藍白高峰會確定不“倒閣”，對賴清德來說也不會解散“國會”，現在大罷免對民進黨來說就是贏，只是罷掉多少席藍委而已。如果真的要解散“國會”重選，民進黨也會擔心後續美國總統特朗普要出什麼招，就像大罷免最後結果，特朗普是變數，會牽動大罷免結果。



單厚之，資深媒體工作者，跑“立法院”新聞超過20年，曾任《中國時報》、《聯合報》、《蘋果日報》等多家媒體記者，擔任過國民黨不分區“立委”王金平辦公室幕僚，現為媒體評論員。



單厚之表示，不管罷掉多少席藍委民進黨都贏，賴清德為什麼要同意解散“國會”，大罷免只是贏多贏少而已，最差就是都沒有罷免過一席。但是“倒閣”後重新洗牌，雖目前氛圍還是綠大於藍，但誰曉得特朗普明天出什麼招？南部綠委目前就看戲心態，為什麼要跳下來重選？大罷免要民眾黨同意，要賴清德同意，都不會成立，因此“倒閣”是假議題。而且藍營還想要重選之後席次更多，根本就是做夢。



他表示，這次檢調大動作搜索國民黨各縣市黨部以及罷免團體，司法凌駕在政治之上，抄到人家黨部，國民黨也沒想到民進黨這次這麼狠。其實黨員名單到處都有，沒有一定市黨部才有，只是可能沒有更新，但民進黨不抄嗎？民進黨的狀況只是比國民黨好，黨員名單比較精準，否則怎麼會出現罷免國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁格式不對的狀況，就是偷跑先連署，民進黨哪次不偷跑，現在格式不同，那就是謄寫，雖然不是造假，但是一樣是抄寫，檢調就是辦藍不辦綠，當初罷免高雄市長韓國瑜也是謄寫。現在大罷免綠營氣氛熱，可能不需要去造假，是利用民團全台去連署。



依照大罷免現在態勢，綠營有機會“國會”席次過半？

