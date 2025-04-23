扁為何開砲？黃揚明：提醒賴清德特赦

黃揚明。（中評社 資料照） 中評社台北4月23日電／針對民進黨發起大罷免，陳水扁日前出席活動時呼籲，要尊重不同意見、聽進少數聲音，才是民主真正的內涵。對此，資深媒體人黃揚明22日在政論節目研判，陳水扁要提醒賴清德，自己還在保外就醫，過去在台南市長任內，賴清德曾支持特赦。



陳水扁19日出席活動時表示，要尊重不同意見、聽進少數聲音，才是民主真正的內涵，21、22日兩度發文，強調“不能說意見不同就是XX同路人”、“明槍易躲、暗箭難防”，更暗諷當前狀況，稱自己當年“就是從後面被韓國瑜打”。



根據《中時新聞網》報導，對於陳水扁最近的言行，黃揚明22日在政論節目《大新聞大爆卦》認為，其目的是為了特赦，“衝突、妥協、進步”原則又來了。他提到，陳水扁先前曾說“美國和日本沒人在搞大罷免”，在被罵翻後，又改口稱“大罷免大成功”。



黃揚明除指出，陳水扁是在“黃信介先生紀念講座”上，呼籲尊重不同意見、聽進少數聲音，但按照規定，保外就醫的受刑人不能上台演講，所以陳形同在挑戰規定。他也推測，藉由挑戰規定、發表會刺激當政者的言論的方式，陳水扁要提醒賴清德，自己還在保外就醫，過去在台南市長任內，賴曾支持特赦，“所以也不用在這個時候把陳水扁當成聖人，他一向有所目標的刻意放出特定訊息”。