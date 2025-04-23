李文忠性騷案退將力挺　顧立雄：沒評論

顧立雄接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月23日電（記者 黃筱筠）台軍方智庫、“國防安全研究院”前執行長李文忠涉性騒擾女同事被記兩大過撤職。李昨天出示多位退役將軍力挺聲援的簽名，台“國防部長”顧立雄今天受訪說，李案“國防”院組成獨立客觀調查，也有外部委員進行的調查。調查結果與“國防”院相關處置，都是基於他們認為調查的客觀、公正結果進行的，“國防部”都尊重，沒有進一步評論。



“國防安全研究院”前執行長李文忠遭爆多次傳曖昧簡訊給女員工涉及性騷擾，前“國防”院副執行長韓岡明則涉對受害女子施壓，“國防”院經過兩個月調查，性平會調查結果日前出爐，李文忠被評定性騷及霸凌均成立，韓岡明被評定霸凌，兩人均被記兩大過撤職，案件曝光後兩人也已請辭。



李文忠昨天聲明也替韓岡明喊冤，認為韓岡明的部份完全不是事實。但顧立雄也說，韓先生也在調查說明，已經做了處置。“國防部”一樣尊重，沒有進一步意見。



至於同案當中，還有“國防部”整評司前處長張應中透過親屬，打給受害女員工，希望她在性平會說話要注意，並全力捍衛李文忠清白。顧立雄說，有關整評司前處長，之前已經調離非主管職，我們就這部分會再做進一步澄清與理解。



李文忠昨天聲明表示，並未接獲正式通知，無從奉告，只能尊重並致歉。但他也強調，韓岡明的部份完全不是事實，同時秀出包含前“國防部長”邱國正、馮世寬及前參謀總長李喜明等41位將軍替他的簽名聲援的文件。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”顧立雄、“外交部”、“國安局”、“總統府”、“國安會”等報告“近期國軍、“外交部”、“總統府”、“國安會”遭“共諜”滲透，其影響“國安”層面、範圍及未來人員考核管制之具體作法”，並備質詢。