賴談提高採購美天然氣　郭智輝：依台灣需求

郭智輝接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月23日電（記者 張穎齊）因應關稅戰，賴清德提出支持提高對美國天然氣採購、開放面對新核能技術。台“經濟部長”郭智輝23日表示，歡迎先進科技，天然氣部分也有跟阿拉斯加簽訂採購意向書，視台灣需求詳細評估。



美國總統特朗普發動關稅戰，賴清德22日會晤11個環團時，指出應對美國關稅政策，將提高對美天然氣採購。至於核電重啟或延役只要符合安全、能處理核廢料、社會共識3大原則，開放新核能技術態度。



“立法院”經濟委員會邀請“經濟部長”郭智輝等人就“美國實施進口產品“國安”調查對台灣產業之影響及因應之道”進行報告並備質詢。郭智輝會前受訪。



記者問，賴清德提出提高採購美國天然氣採購，“經濟部”將提高多少預算？對美國阿拉斯加天然氣的採購佔比，會比日、韓分配更多？郭智輝表示，中油已於3月20日簽署阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書。至於實際上供應時間、能夠產出多少、台灣需求多少，都會有更詳細的評估。



郭智輝強調，台灣採購能源是動態、多元，若美國提供的天然氣確實好、價格適中，那統統都考量。現在是從阿拉斯加來的天然氣，對台灣又近、又最安全，是有優勢，基於“國家”利益，會全力以赴。



賴清德對核能採開放態度，與以往非核家園立場不同，郭智輝表示，剛聽到這樣的訊息，但其實在答詢時，也都說過歡迎先進科技。



至於台美談判進度如何？郭智輝說，對美談判是由“行政院副院長”鄭麗君帶領的小組進行，至於目前狀況，照國際慣例不便說明進度。



台積電已於3月宣布擴大在美國投資千億美金，到底“經濟部”投審會審核沒？郭智輝重申，目前都還沒有收到台積電向投審會的申請資料，卡在哪裡並不知道，應去問台積電。



針對總預算凍、刪，“行政院長”卓榮泰大轉彎，22日宣示提出1381億元新台幣解凍，各部會全面送出。郭智輝說，卓榮泰有交代，“經濟部”就趕緊把這些狀況交出來。