藍主委黃呂錦茹恐被押　王鴻薇：劍指朱立倫

藍委王鴻薇受訪。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北4月23日電（記者 張嘉文）台北地檢署偵辦北市罷綠委幽靈連署，認為中國國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹為幕後操盤手，日前向法院聲押但遭裁定無保請回，北檢不服昨天提起抗告。對此，國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇今天表示，檢方就是要押人取供，而且看起來想把事件上升到中央黨部，劍指黨主席朱立倫。



台北地檢署偵辦罷免民進黨“立委”吳思瑤和吳沛憶連署涉偽造文書案，經比對相關扣押事證，認為黃呂錦茹為幕後操盤手，日前向法院聲押禁見，法院審酌黃呂應不知情裁定無保請回，北檢不服昨天提起抗告。有媒體報導，檢方抗告書多達15頁，指證黃呂犯罪嫌疑重大，有羈押原因與必要，台灣高等法院最快今裁定。



王鴻薇今天在“立法院”受訪時對此表示，這當然是想要押人取供，之前北檢聲押黃呂錦茹時，法院做成的裁定就是認為證據不足，檢方只是因為她是台北市黨部主委，就想要押她。



王鴻薇批評，沒想到檢察官又使出老招，一方面是洩露片面資料給鏡周刊報導，另外一方面則是提出抗告，當然就是要押人取供，而且看起來檢方想把整個事件發展到國民黨中央黨部，所以押黃呂事實上是劍指中央黨部，劍指朱立倫。



王鴻薇說，其實這就是民進黨政府進行大罷免，拿司法當成整肅工具的意圖昭然若揭。