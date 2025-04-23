台積加碼美國未送審　郭智輝：還沒真的投資

郭智輝接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月23日電（記者 張穎齊）台積電宣布赴美國投資1000億美元，但遲未送“經濟部”投審會。“經濟部長”郭智輝23日答詢表示，台灣有很多籌碼，台積電還沒真的投資，也沒把申請文件送進投審會、怎麼審？並嗆質詢的台灣民眾黨籍“立委”張啟楷說“談判不是威脅，投審會不是投降，你不要歪樓！”



台積電董事長魏哲家3月在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。連同650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造投資專案，總計達到1650億美元。美國總統特朗普更再加碼說台積電要投資美國2千億。



“立法院”經濟委員會邀請“經濟部長”郭智輝、“國發會副主委”高仙桂等人就“美國實施進口產品“國安”調查對台灣產業之影響及因應之道”進行報告並備質詢。輪值召委為民進黨籍“立委”蔡易餘。



張啟楷質詢，台積電把錢拿去投資美國，要經投審會許可，《產業創新條》也明文規定必須要，投審會是投降了嗎？不用審？



郭智輝答詢，台積電不是公營公司，是台灣內的廠商，對外投資當然必須經投審會許可，但還沒來申請，也還只是講投資，沒真的已經落實，請張啟楷字義上斷句要清楚。當然“國安局”、“國科會”也有參與審核，張啟楷的擔心，就像擔心明天太陽會不會出來一樣。台積電董事長魏哲家是優秀經營者，最起碼比他優秀、聰明，是否比張啟楷聰明？不清楚，但他很欽佩魏哲家的決定，張啟楷要挑戰這項命題是多慮了。

