預算解凍報告早寫好？林楚茵：再確認是必要

綠委林楚茵接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月23日電（記者 鄭羿菲）台“文化部”流出內部信件，要求“再次確認解凍報告用字”，不會有被解讀成“早早就寫好”之意，引發質疑解凍報告早就寫好，只為大罷免添柴火不送。民進黨籍“立委”林楚茵23日表示，解凍報告不是隨便寫一寫，否則強調認真監督的藍白委也不見得會給解凍，再度確認是必要的。



藍委近期質疑“行政院長”卓榮泰遲不送出總預算解凍案，卓榮泰昨才下令，這次共有1584項凍結案、新台幣1381億元，他會要求“行政院”各部會全部送出。隨即，網傳一封“文化部”內部文件，要求公務員再瀏覽一次解凍報告，確認不會有被解讀成解凍報告“早早寫好”的字眼，遭到外界質疑解凍報告早就寫好，只為大罷免添柴火不送。“文化部次長”王時思則說，這是內部工作提醒。



林楚茵23日接受媒體訪問表示，截圖真偽要由“文化部”說明。她昨天審視“行政院”準備送出的總預算解凍案，被藍白聯手刪凍的預算1381億元中，衹有11%是各部會給了報告就能解凍，而有近9成要解凍都設了重重關卡，對民眾來說，這些重重關卡合理嗎？這些都是對政府運作的絆腳石。



林楚茵說，每一個單位要為報告負責，不是隨便寫一寫就送到“立法院”，否則一直強調認真監督的藍白“立委”，恐怕會以監督之名，認為報告沒有好好寫，就算送進“立法院”也不見得會被解凍，好好審視報告是有必要的。