盧秀燕表態426上凱道　願挺身而出站街頭

台中市長盧秀燕接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗4月23日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今日到苗栗出席“中部企業座談會”前受訪時，首次表態將出席國民黨426上凱道活動。她強調台灣目前正處於美國關稅風暴所帶來的危機當中，執政當局應輕政治、重經濟，所以她願意挺身而出，親自站在街頭提醒執政黨一定要全力化解台灣的經濟危機。



苗栗縣政府今日在苗栗巨蛋體育館舉辦“2025中部企業座談會”，包括無黨籍苗栗縣長鍾東錦、中國國民黨籍台中市長盧秀燕、彰化縣縣長王惠美、南投縣縣長許淑華、雲林縣縣長張麗善和中部5縣市各企業代表都到場出席，吸引近千位產官學界人士齊聚一堂。



針對426是否會凱道，盧秀燕之前多次拒表態，4月17日也未響應國民黨主席朱立倫前往台北地檢署前參與抗爭，引發質疑。



盧秀燕今日在會前受訪時首次表態指出，這次中部有上千家廠商和30幾個工業區聚集在一起，為的就是化解台灣重大的經濟風暴和危機，因此他希望執政當局能輕政治、重經濟、重民生、顧人民、顧百姓，所以她要呼籲執政當局，眼前應該放下政治，全力以赴拚經濟，照顧人民，所以4月26日她願意挺身而出，親自站在街頭，提醒領導人一定要全力化解危機。



盧秀燕表示，現在全球物價都在上漲，廠商非常辛苦，雖然台灣還沒和美國談判，但現在已經有很多海外訂單都在觀望當中，很多海外訂單現在都不願意下訂，因為海外廠商不知道台灣將來會面臨什麼樣的關稅，所以廠商在這段時間的海外訂單有延遲，加上現在物價又居高不下，不斷在漲價，人民生活也很辛苦，所以4月26日她會站在街頭，提醒執政當局，這時候應該全心拚經濟，照顧人民，化解台灣的經濟危機。