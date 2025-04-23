台南前議長郭信良交保　地方議論衝著陳亭妃

前台南議長郭信良。（中評社 資料照） 中評社台南4月23日電／民進黨“立委”陳亭妃盟友、台南市議會前議長郭信良曾因介入市地重劃弊案，被台南地院重判13年。昨日再被控涉嫌接受三地集團台南綠能光電場開發關說，遭檢調依涉貪污治罪條例罪嫌查辦約談，經漏夜偵訊，郭信良今日清晨以30萬元交保，三地集團董座鍾嘉村以20萬元交保。



民進黨下屆台南市長初選早已開打多時，積極爭取出線的“立委”陳亭妃、林俊憲更是競爭激烈。被視為陳亭妃堅強盟友的前台南市議長郭信良此時再度捲入弊案遭法辦，不少地方人士強烈懷疑，根本是衝著陳亭妃而來，並認為將影響陳的市長選情。



據瞭解，三地集團近年在南部透過“三地能源”計劃進行多起光電開發案，其中一件是計劃在鳳山興建儲能電場，但遭到地方民意強烈反對。三地集團業務主力是地產開發，還參與全台多家客運、國道服務區經營，近年還涉足綠能開發。



郭信良遭懷疑在擔任議員期間，以職權向台南市府局處施壓，協助三地集團旗下三地能源位於台南七股將軍的一處綠能光電開發取得執照。檢調懷疑郭不僅涉嫌讓三地能源的光電場能夠順利通過審查，還因此從中受賄。



台南橋頭地檢署昨清晨指揮高雄市調處調查人員前往郭信良的住處搜索，也前往三地集團、董座鍾嘉村住處查扣到相關案場資料及帳冊。檢調還大動作搜索台南市議會、台南市政府，民進黨籍台南市議員李偉智也被以證人身分傳喚。



郭信良、鍾嘉村等人先被帶往高雄市調處，昨深夜陸續移送橋頭地檢署復訊，檢方漏夜偵訊，直到今晨4時許才陸續結束偵訊。



郭信良今晨6時許以30萬元交保，不過他未從橋頭地檢署法警室大門離開。另有一名朱姓營造廠老闆，同樣涉嫌參與其中，訊後以20萬元交保。