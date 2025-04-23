盧比歐宣布大幅縮編國務院　或涉及AIT

美國在台協會（AIT）台北辦事處。（中評社 資料照) 中評社台北4月23日電／美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）22日宣布國務院全面重組計劃，關閉和合併全球100多個機構，落實特朗普政府“美國優先”政策的一部分。而此計劃是否會涉及到美國在台協會（AIT），美國國務院僅回覆，將持續評估全球布局。



根據《中央社》23日報導，該社詢問國務院，此計劃是否會涉及AIT？國務院一名發言人只回覆，將持續評估全球布局。該名發言人強調，改組是為了確保國務院能代表美國人民，處於最佳位置來因應當代挑戰。



美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務卿盧比歐公布國務院全面改革計劃，相關變更將取消132個國內辦事處，削減華盛頓特區大約700個職位，並且關閉專注在戰爭罪和全球衝突的辦事處。



CNN報導，這是重組美國國務院重大計劃的第一階段。一位國務院高級官員表示，當前的部門組織結構圖“擁腫”，並且認為這對外交政策和國務院的相關性，產生有害影響。根據國務院高級官員說法，相關變化不會導致立即裁員。但暗示，官員將會失去工作。CNN取得一份國務院內部情況說明文件，內容指出，作為計劃的一部分，副部長還將提交一份將國內辦公室員工減少15%的方案，以符合總統的勞動力優化計劃。



資料顯示，目前AIT在維吉尼亞州阿靈頓設有華盛頓總部（AIT／Washington），而台北內湖的辦事處擁有超過550名職員。