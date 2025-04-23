軍方發函宮廟民眾恐慌　顧立雄：不周詳會改進

顧立雄接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月23日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”馬文君擔心軍方發函給宮廟，是否會造成民眾恐慌。台“國防部長”顧立雄重申，沒有因為軍方人員休息就視同營區，發文內容不盡周詳，這部分會請陸軍改進。馬文君要求，軍方要休息就寫清楚，大家就不會有其他想像。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”顧立雄、“外交部”、“國安局”、“總統府”、“國安會”等報告“近期國軍、‘外交部’、‘總統府’、‘國安會’遭‘共諜’滲透，其影響‘國安’層面、範圍及未來人員考核管制之具體作法”，並備質詢。



中國國民黨籍台中市議員李中質疑，“國防部”近日發文給宮廟，要求徵調空間存放軍火。



馬文君質詢提及為何要徵調宮廟？顧立雄說，他是看了公文才知道。戰備演訓時人員休息使用，但是公文沒有寫得很清楚，他有要求陸軍要檢討。



馬文君則說，你是人權律師，這會違反兩公約，包括戰爭時，民眾當房子被炸，棲身之地宗教、醫院就是人民可以去的地方，如果混在一起大家無所適從，“國防部”要說清楚就算是軍方休息，都要讓大家清楚知道，過去時間點大家沒有太多疑慮，但是現在好像要做城鎮戰，大家都會擔心。



顧立雄強調，主要是當人員休息室。



這會不會造成國際法疑慮？顧立雄說，根據日內瓦公約定義，主要禁止文化精神遺產禮拜場所，並非所有你講的地點，都構成文化或精神遺產的場所。



馬文君強調你們要說明清楚，宮廟都在涵蓋範圍，我們前年有修過一個法，不管宮廟學校，用來“徵調”的字眼，就視同營區，當時提到軍方可以強制管理，可以用強制手段，希望軍方要釐清。