台中罷藍委3選區連署告急　罷團稱遭派系施壓

台中市罷藍委團體喊出連署告急。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月23日電（記者 方敬為）台中市第二、第三、第八“立委”選區罷免藍委團體今天聯合召開記者會，喊出第二階段連署告急，距離連署截止日期只剩一周左右，但連署書還差3000至9000份缺口。罷團表示，3個選區都是原台中縣區，選民結構加上地方派系勢力，導致二階連署困難，並稱經常受到紅、黑派的人盯哨，承受不少壓力，但還是要請民眾勇敢站出來。



台中市全面罷免協會23日召開記者會，包括“中二解顏（藍委顏寬恒）”、“中三拒瓔（藍委楊瓊瓔）”、“中八擊臣（藍委江啟臣）”等罷免團體代表列席，號召原台中縣區的民眾，踴躍參與罷免不適任“立委”第二階段連署。



據瞭解，台中市罷免6席藍委的連署情況，市區3席較為順利，縣區3席的第二階段連署則出現後繼無力的情形，然而已接近連署截止日5月4日，3區罷免團體發出告急，希望能刺激連署量，順利在截止日前達標。



“中二解顏”總召曾小姐、“中三拒瓔”發言人Connie、“中八擊臣”領銜人廖芝晏分別說明個別的連署情況。中二選區二階連署門檻是3萬278份，目前蒐集到2.5萬份，還差6000份才能達到安全數量；中三選區二階連署門檻為2萬6016份，目前蒐集到1.7萬份左右，還有將近9000份的缺口；中八選區二階連署門檻2萬1060份，目前蒐集1.8萬份，距離達標還短差3000份。



罷團表示，由於3個選區都是屬於台中原縣區，3個“立委”都相對資深，背後有地方派系支持，加上選民結構等因素，導致二階連署困難，並稱經常受到紅、黑派的人盯哨，罷免志工承受不少壓力，也有民眾擔心被找麻煩，不願上據點連署，但還是要請民眾勇敢站出來，共同努力罷免不適任“立委”。為了便於民眾響應連署，罷團將針對“艱困選區”投入資源派報，以回郵信封的方式，讓民眾能夠郵寄連署書，力拚台中六區全過關。