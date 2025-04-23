盧秀燕幫蔣萬安緩頰　肯定提出“倒閣”勇氣

台中市長盧秀燕接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗4月23日電（記者 盧誠輝）針對中國國民黨籍台北市長蔣萬安日前提出“倒閣”議題，國民黨主席朱立倫與台灣民眾黨主席黃國昌昨日於在野領袖峰會上定調“倒閣”無法救台灣。國民黨籍台中市長盧秀燕今日受訪時幫蔣緩頰說，她非常肯定蔣願意提出“倒閣”議題讓大家去討論的勇氣。



苗栗縣政府今日在苗栗巨蛋體育館舉辦“2025中部企業座談會”，出席者包括無黨籍苗栗縣長鍾東錦、中國國民黨籍台中市長盧秀燕、彰化縣縣長王惠美、南投縣縣長許淑華、雲林縣縣長張麗善和中部5縣市各企業代表都到場出席，吸引近千位產官學界人士齊聚一堂。



盧秀燕在會前受訪時，媒體詢問對昨日國民黨主席朱立倫和台灣民眾黨主席黃國昌見面的看法，但盧卻突然主動轉移話題幫蔣萬安緩頰表示，她要給台北市長蔣萬安一個讚，在台灣面臨這麼大風暴的時候，蔣萬安試圖提醒台灣領導人，回歸政務、專心拚經濟、照顧人民，至少蔣萬安有倡議與提出意見的熱誠。



盧秀燕強調，雖然有關是否要“倒閣”每個人的見解不一樣，需要去討論，但這本來就是一個開放的議題，她也抱持開放的態度，但是對於蔣萬安願意拋出意見讓大家去討論，至少這種熱誠，她是予以肯定的。