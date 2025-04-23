高仙桂：台積電美廠量產2奈米要5、6年後

“國發會副主委”高仙桂。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月23日電（記者 張穎齊）台積電3月宣布赴美投資1000億美元，台“國發會副主委”高仙桂23日表示，台積電董事長魏哲家有講過，就算在美國完成6廠建廠投資，也只佔台積電整體2奈米以下先進製程的30%，其他都還在台灣，台灣絕對領先。



台積電董事長魏哲家3月在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。連同650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造投資專案，總計達到1650億美元。美國總統特朗普更再加碼說台積電要投資美國2千億。



“立法院”經濟委員會邀請“經濟部長”郭智輝、“國發會副主委”高仙桂等人就“美國實施進口產品‘國安’調查對台灣產業之影響及因應之道”進行報告並備質詢。輪值召委為民進黨籍“立委”蔡易餘。



經委會召委、中國國民黨籍“立委”謝衣鳳質詢，台積電加碼投資美國千億美元，未來還會再加嗎？“國發會”是股東，應將重要先進製程技術根留台灣，而非將供應鏈都送過去給美國，是要怎麼留？



高仙桂答詢，“國發會”雖是台積電股東，但無法幫台積發言，應是現在說法1千億美元為主。台積電2奈米廠在台灣可量產，等到美國設廠是5、6年後的事，半導體在台灣還是最有產能，就算在美國完成6廠，其實才佔台積電2奈米以下先進製程技術的30%，全球先進製程仍掌握在台灣，這些說法魏哲家都講過。謝衣鳳問，1.8奈米先進製程呢？高仙桂說，會繼續往前進，台灣絕對領先。