鄭銘謙稱清晨六點查連署合法　綠委苦笑

鄭銘謙接受質詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月23日電（記者 張嘉文）基隆地檢署日前偵辦罷免中國國民黨籍“立委”林沛祥連署書涉嫌偽造案，清晨6點到連署人住處按門鈴，要釐清連署真偽，被外界批評擾民。民進黨籍“立委”陳培瑜今天詢問“法務部長”鄭銘謙，這樣的調查程序是否正常？鄭回，早上6點是考慮到基隆人的生活習慣。此回答讓陳也沒法買單，苦笑回“部長你確定耶？”



曾任檢察官的司法法制委員會召委吳宗憲也聽不下去，猛搖頭說“部長，說這是符合基隆人的生活習慣，所以要6點去查，講這種話真的很不妥啦！”



“立法院”司法及法制委員會今天邀請“司法院”副秘書長、“法務部長”、“銓敘部長”、“法務部調查局”局長、“中選會”等單位列席就“選舉罷免程序中，如何落實公務人員含政務官（人員）、司法人員、選務人員恪守行政中立，且秉持公正執法勿偏頗”進行專題報告，並備質詢。



陳培瑜質詢時，提及基隆地檢署偵辦罷免藍委林沛祥連署案時，上周曾在清晨6點就直接拿著傳票至連署人住處，通知到案說明，她指出，其好朋友打電話給她，對方母親是忠貞且終身的國民黨員，但檢調這樣的作為把老人家嚇一大跳，請問這個是正常的調查程序嗎？“法務部”應該公開呼籲，所有的檢調單位，遇到這樣的造假罷免連署該如何處理？

