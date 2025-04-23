鄭銘謙不知聯合國指台涉國際詐騙　惹怒藍委

藍委王鴻薇（右）23日質詢鄭銘謙。（截自“國會”頻道直播畫面） 中評社台北4月23日電／中國國民黨籍“立委”王鴻薇23日質詢時提出一份聯合國4月發表關於涉台詐騙的報告，但“法務部長”鄭銘謙答詢時說，他不清楚。王鴻薇追問鄭在忙什麼？鄭銘謙卻回說，“我在忙‘立法院’答詢”。王鴻薇痛批，“好會講”。



王鴻薇23日在“立法院”司法及法制委員會時提出一份聯合國4月發表的報告，內容提到4件涉及台灣的案件，其中一件還被新加坡查出史上最大洗錢案，查扣了30億元新幣，主謀及兩位共犯來自台灣。



“立法院”司法及法制委員會今天邀請“司法院”副秘書長王梅英、“法務部長”鄭銘謙、“銓敘部長”施能傑、“法務部”“調查局長”陳白立等相關單位列席就“選舉罷免程序中，如何落實公務人員含政務官（人員）、司法人員、選務人員恪守行政中立，且秉持公正執法勿偏頗”進行專題報告，並備質詢。



王鴻薇質詢時指出，聯合國在今年4月公布一份報告，內容針對東南亞的詐騙中心、地下金融，以及非法網路市場的全球影響，她詢問鄭銘謙是否知道這份報告？鄭銘謙說，他不清楚。王鴻薇詢問在場的“法務部”人員，是否有人知道這份報告，但無人應答。



王鴻薇接著說，儘管這份報告重點在東南亞的豬仔、人肉販子、詐騙及洗錢的全球影響。但當中提及4件涉及台灣的案件，其中一件還被新加坡查出是史上最大洗錢案，查扣了30億元新幣，大約700多億台幣，主謀及兩位共犯來自台灣。台灣政府說要查詐騙、走私、查把人賣到柬埔寨、緬甸、泰國等國家，結果聯合國的報告，“法務部長”不知道，是在忙著查連署案吧！鄭銘謙說，他反對。



王鴻薇追問，“法務部長”連這個報告都不知道，請問一下是在忙什麼？鄭銘謙回應，“我在‘立法院’詢答”。王鴻薇聽聞後拉高分貝嗆說，“連聯合國的公開報告都沒看到，再說一遍啊！好會講”。鄭銘謙說，“我們會回去好好地把它收集起來，我們好好地處理”。鄭強調，打詐是“法務部”非常重要的政策，成果、績效都有呈現出來。



王鴻薇質疑，呈現什麼？一問三不知。此時，鄭銘謙說，“北檢忙著政治”。王鴻薇接著說，“你也承認”。鄭銘謙才改口，台北地檢署最近也辦了一個案件，查獲詐團幾千人的詐團，金額將近200億元，最近剛起訴了。像檢察官辦出來的重大案件，外界說都在辦政治性案件，這必須澄清。



王鴻薇認為北檢洩密給特定媒體，指北檢破獲重大詐團，他們予以肯定，但那些人的努力，被你們這些人打折扣，“很多人說要跟你們講風骨，我說連骨頭都沒有，還講什麼風骨”。鄭銘謙撇頭，“這個我不接受”！