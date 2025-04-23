民進黨常會播放大罷免影片　賴清德讚拍得好

賴清德今天在中常會再度播放力推大罷免的宣傳影片。（民進黨提供） 中評社台北4月23日電（記者 黃筱筠）兼任民進黨主席賴清德今日主持中常會，會議尾聲又再度播放宣傳大罷免影片。據轉述，賴清德稱讚這支影片拍得很好。



今天的影片是民進黨所拍攝，主要是號召人民簽署大罷免。會中賴並未提及國民黨4月26日舉行的凱道遊行。



據瞭解，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今天再度缺席中常會，已經連續三週沒有參與中常會，由黨團幹事長吳思瑤報告黨團事務。



吳思瑤會中指出，“立法院”本會期要延會到7月31日，這會期是“國安法”案會期，“立委”赴中要報備相關修法，已經被擋332次。本會期要讓“國安法”制健全化。“行政院”也會提出總預算解凍案，接下來會有1534案解凍案，這會凸顯當初藍白“立委”刪、凍預算多麼不合理。



民進黨中央週一也上架一部力推大罷免的影片，這支影片以“勇敢挺身、為台灣留名”為主題，主要訴求在罷免藍委二階連署的最後關鍵時刻，呼籲所有公民勇敢站出來，為了要除掉向中國傾斜、在“國會”毀憲亂政的藍委們，為一個更好的台灣，簽署罷免連署書，留下自己的名字。



賴清德每週都會在中常會播放影片，力推大罷免。



據轉述，秘書長林右昌在黨務報告提到，有關於黨工急難救助，以及黨公職赴中港澳要事先報備，針對此提出完整規劃方案。