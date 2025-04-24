許文忠：台脫中入北不可能　反陷夾殺危機

南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月24日電（記者 方敬為）針對賴清德主張台灣產業“脫中入北”，南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠接受中評社訪問表示，這句口號形同謊言，因為台灣經貿到現在都無法“脫中”，且北方國家更沒有接受台灣的可能，這句口號充其量是政治宣示，沒有實質意義。台灣面對美國高關稅壓力，極力討好，如果大陸打算中止兩岸ECFA，美國豁免台灣關稅的機會渺茫，台灣恐怕陷入夾殺危機。



許文忠，擁有英國里茲大學（University of Leeds）國際企業所博士、中國社科院工業經濟所博士學位，研究領域包括國際企業、海外直接投資、中小型企業成長、經濟金融等。



因應美國對等關稅衝擊，賴清德除了提出對美展開貿易零關稅談判外，另主張產業要“脫中入北”，台灣企業投資方向要脫離中國大陸，加強投資北方國家，例如美國、日本、歐洲等國。



許文忠表示，賴清德的說法一方面是為了討好美國，一方面只是要討好島內極端的少數的支持者，所提出來的並非對台灣好的經濟政策，“脫中入北”本身就是謊言，“脫中”的部分，民進黨執政以來一直沒有脫，否則應該主動宣布終止ECFA，那所謂“入北”也有一個很大的問題，頂多只能“靠北”，因為北方國家不會把台灣納入，台灣沒有資格進到北方國家。



許文忠指出，從整個產業結構來看，台灣充其量就是個代工廠，比較高端的代工廠，加上在人文、種族方面，兩岸隨時有統一的可能，北方國家怎麼可能冒險接納台灣，將台灣列入所謂北方陣營的供應鏈一環？所以賴清德喊出“脫中入北”只是口號，實際上是“假‘脫中′，真‘靠北’（閩南語粗話）”。



他指出，台灣當前面臨比較大的危機在於，優勢產業“公眾化”，台灣為了討好美國，將台積電送出去，當這些主流產業跟資源性產業逐漸外移，根據有關部門的研究，台積電赴美設廠投資，要把整個產業鏈一併帶到美國，這些資源性產業向外移出去，影響的就業人數不少於5萬人。