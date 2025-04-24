李中答中評：國民黨主席改選或很精彩

台中市議員李中。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月24日電（記者 方敬為）針對中國國民黨近期對抗民進黨大罷免行動的表現，台中市議會國民黨團書記長李中接受中評社訪問表示，最近黨內終於比較“清醒”，並有更具體的行動與反制，他認為，這與今年黨主席要改選有關，最近包括黨魁朱立倫、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等人，開始有一連串的表態與動作，代表人人有想法，黨主席選舉或許很精彩。



李中指出，國民黨最近在反罷免的行動上，逐漸有火力集中的趨勢，他認為，主要是黨內明星彼此之間的“競爭”感使然。他提到，上周先是有媒體登出一則對於張善政的新聞，認為張在面對美國關稅挑戰，拿出過去擔任“行政院長”的高度，所以有很多的北部的支持者勸進張善政選2028大選。



李中說，隨後又有一則報導稱，盧秀燕點頭要選黨主席，這兩者之間可能存在著某種連動。也就是說，盧秀燕突然警覺，黨內能夠參選大選的人，可能不止其一人，尤其是北部所掌握的資源大於台中，如果有風聲傳出，北部的人要勸進張善政選大選，盧秀燕此時不表態，很可能就會被邊緣化。



李中表示，盧秀燕除了傳出點頭有意參選黨主席外，又對於北檢搜索罷綠團體領銜人及國民黨地方黨部，予以重話抨擊，並直言賴清德打壓在野黨、違反民主精神，與盧秀燕過去低調的作風有別。



有趣的是，李中提及，過去長期以來反罷不力的黨主席朱立倫也突然睡醒了，帶頭衝北檢抗議，展現其神勇的一面，22日並邀請台灣民眾黨主席黃國昌召開在野領袖峰會，策畫26日上凱道示威遊行，一瞬間各種魔幻力量就產生了，台北市長蔣萬安也軋了一腳，拋出“倒閣”說，這當中顯示，黨內明星，人人有想法，今年黨主席改選或許很精彩。



李中個人是支持盧秀燕出面領軍國民黨，也建議盧秀燕，面對黨內競爭者眾的局面，應適時表態，以凝聚支持力量。

