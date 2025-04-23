關稅傷台產業　洪申翰：逾10萬勞工受影響

洪申翰。（照片：《齊有此理》Yahoo TV） 中評社台北4月23日電／美國啟動關稅戰，向台灣課徵32%關稅。台“勞動部長”洪申翰23日在網路節目表示，目前優先鎖定關注傳產製造業，包括機械、汽車零組件、金屬、橡塑膠業等，預估受影響勞工達10幾萬人。他說，雖不確定性還很高，但已經做好嚴峻狀況的備戰準備。



媒體報導，洪申翰23日接受網路節目《齊有此理》專訪表示，台灣中小企業比例高，若遇到經濟景氣波折，調適因應能力不如大企業，連帶影響勞工的機會也比較高，因此相較於量體大、規模大的高科技產業，傳產製造業是政府的重點協助對象，現在優先聚焦機械業、汽車零組件、橡塑膠業、金屬產業、中部的水五金或南部扣件業等，把最嚴峻的狀況準備好。



洪申翰說，有些智庫預估受影響的勞工恐達10幾萬人，“勞動部”將主動找各工會瞭解第一手資訊，也會藉由媒體曝光內容，主動聯繫有需要的企業，避免違法解僱或放無薪假（減班休息）的情形。



“勞動部”已經備好150億元的銀彈預防，並擬訂的安定就業推動要點六大工作項目，洪申翰說，將優先啟動減班休息，給予企業薪資差額補貼、員工參訓津貼等，盡量讓勞工能留在原職場；由於青年尋職順利與否攸關大環境景氣，每年應屆畢業生約20萬人，因此也會針對青年提供協助，大力支持青年度過較長的求職期。