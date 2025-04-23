蔣萬安硬起來嗆綠議員　違法不是部長說了算

國民黨籍台北市長蔣萬安23日赴民進黨台北市議會黨團，與綠議員發生口角，場面火爆。（台北市政府提供） 中評社台北4月23日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安今日中午拜會民進黨台北市議會黨團，民進黨議員輪番轟蔣萬安身為台北市長，卻帶頭到北檢抗議。蔣則拉高分貝回嗆“是不是違法，不是你、‘內政部長’說了算”。由於蔣態度強硬，引發議員群起拍桌怒嗆“你是來吵架的？”蔣也不斷反嗆，場面火爆。



台北市長蔣萬安17日響應國民黨主席朱立倫號召，赴北檢外聲援國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。因該區為集遊禁制區，引發民進黨批評。“內政部長”劉世芳21日還點名國民黨主席朱立倫、藍委謝龍介、國民黨發言人楊智伃3人是“首謀者”。



台北市警方即將針對上周北檢違法遊行一事，約談國民黨主席朱立倫、發言人楊智伃及藍委謝龍介等人。蔣萬安則強調，警察局會依法來處理，都尊重警察局的依法辦理。



面對綠營議員不斷質疑帶頭違法，蔣萬安反擊強調，當天的行為，是他個人的行為，“我個人承擔”。他強調，“是不是違法不是我說了算，不是議員也不是‘內政部長’說了算，是法律、警察局依法認定”，也因為這句話讓綠議員相當不滿。



綠議員劉耀仁先開轟蔣萬安“你是來吵架的嗎”？議員王閔生拍桌痛批蔣“你在這狡辯，幹什麼啊”？蔣萬安則拿著麥克風回嗆“我們在說重大法議案啊！”並表示“你們黨團要提什麼政治議題，抱歉不是我們來的目的，也不是黨團要求的目的”。蔣萬安怒氣反擊時，坐在一旁的副市長李四川輕輕拉了一下蔣萬安，似乎在提醒市長。