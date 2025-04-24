黃明太：綠新鷹派主戰　對黨好壞看下次選舉

民進黨籍高雄市議員黃明太。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月24日電（記者 蔣繼平）陳水扁日前在公開演講中提出“不能說意見和不一樣，就是XX同路人”，慘遭綠營支持者出征。上月也曾因逆風反罷免言論遭出征的民進黨籍高雄市議員黃明太接受中評社訪問表示，大家是因為希望民進黨越來越強大才提出建議，老一輩比較鴿派、新一代比較鷹派主戰，對黨是好是壞，就看下一次選舉。他個人會蠻擔憂的，認為有一些做法還是可以修正。



黃明太，1962年生，高雄人，逢甲大學機械工程學系學士。以環保科技業發跡，永紘工程公司創辦人。2018年當選並連任民進黨籍高雄市議員，選區在茄萣區、湖內區、路竹區、阿蓮區、田寮區。



陳水扁日前在演講中表示，不能說意見和不一樣，就是“XX同路人”，結果其臉書慘遭綠營支持者大量批評、出征。陳水扁23日又在臉書發布最新圖卡表示，“過去，阿扁被老K迫害；現在，阿扁被綠營出征；阿扁：不知今夕是何夕。”



對於“不能說意見和不一樣，就是XX同路人”這番話引發討論，黃明太解讀，民進黨裡面還是有不少人覺得沒有必要去做大罷免的動作，過去民進黨追求自由民主，現在就是有一點過頭了，不管司法是不是真正的公平，但是民眾都會有感覺。



黃明太說，“我們在基層走，聽到的聲音，很多人在質疑民進黨去利用司法來遂行政治目的，這是我們聽到的。但是我們也希望民進黨不要讓這些包括中間選民有這種感覺，這對民進黨是一個傷害。”



黃明太講到一半時突提到“我自己在民進黨，講這個沒有意思。”似乎有點欲言又止，走了幾步後才又繼續話題。