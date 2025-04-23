PO文查證陳菊死訊遭逮　網炸鍋：雙標

陳菊。（中評社 資料照） 中評社台北4月23日電／台“監察院長”陳菊去年12月底因病住院，至今尚未出院，PTT22日上有網友PO“陳菊走了？”警方獲報追蹤貼文者帳號，4小時火速查獲44歲陳姓女子到案，陳女做完筆錄返家後PO文“花媽對不起”，並表示就當學1次乖吧。但針對警方這樣的大動作，有網友就質疑是否“雙標”，而高雄三民第一分局強調，該則貼文已在網路、實體領域迅速蔓延，引起社會高度關注及疑慮，故本分局本於職權迅速查明案情真相，以釐清疑慮。



22日晚間7點22分在PTT中有名為“akua (阿貴)”的帳號以“陳菊走了？”為題發文，指“剛剛脆有人爆料，陳菊剛剛過世了？真的假的？”，讓留言討論“真的假的”、“怎麼可能”、“監察院長”要換人了？”



貼文PO出後，高雄市三民第一分局立即與刑事警察大隊組成專案小組偵辦，火速在案發4小時內查獲貼文者陳女到案，據了解，陳女為碩士畢業生、目前待業中，她向警方供稱聽朋友說“有高官去世”，聯想到陳菊先前住院消息才發文。



陳女做完筆錄返家後再度上PTT發表文章，提及“花媽對不起”，並表示“就當1次社會經驗吧、學1次乖吧，花媽對不起，驚擾到您了”。



而此消息一出，立刻引爆大量網友討論，多數人紛紛驚呼、“果然顏色對了，什麼都對！”、“果然是雙標啊！綠色的造謠都沒事”。



而在PTT、Dcard上也有網友表示“果然就是不辦綠，脆上有多人造謠補助被砍都沒事欸”、“沒黨證的就很迅速”、“網路造謠台灣醫院要活摘器官的人抓了沒”、“是該抓，不過怎麼又雙標啦？民進黨”、“快笑死，這個就抓這麼快”。



對此，高雄市三民第一分局強調，有關某網路社群於4月22日19時43分出現1則貼文，該則貼文未經查證散播之不實訊息，本分局蒐獲貼文後，立即與刑事警察大隊科偵隊組成專案小組偵辦，火速於案發4小時內（23時45分）查獲貼文者陳女（44歲）到案，全案依違反社會秩序維護法第63條移請高雄地院簡易庭裁處。

