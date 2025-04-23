反戒嚴公投朝野協商無共識　送韓國瑜

黨團協商現場。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月23日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立法院”黨團發起反戒嚴公投，已逕付二讀、交由黨團協商，23日下午舉行。會中藍綠白仍吵成一片，無共識。“外交及國防委員會”召委、藍委黃仁宣布送交國民黨籍“立法院長”韓國瑜院長室。



藍委許宇甄等52名“立委”，擬具公投提案主文“賴清德‘總統’定位對岸為境外敵對勢力，人民擔心兩岸進入準戰爭狀態。你是否同意政府應避免戰爭，不讓台灣變成實施軍事戒嚴、青年喪命且家園被毀的烏克蘭？”請公決案，11日在院會確認逕付二讀結論的議事錄，送交黨團協商。



外委會召委黃仁今日主持協商，藍綠白三黨多名“立委”出席，不過黨鞭三長與會的唯有國民團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、民進黨團書記長陳培瑜、台灣民眾黨團副總召張啓楷、幹事長陳昭姿。三黨團總召未到。



羅智強首先發言指出，台灣的民主自由被蠶食，有鑑於韓國前總統尹錫悅宣布戒嚴，還封鎖國會，最終被彈劾，如何被罷免下台，這不是電影情節，現在就上演在台灣，賴清德準備戒嚴、準戰爭，用司法全面殲滅在野黨。因此提出反戒嚴公投。許宇甄也說，賴清德整肅異己，台灣還沒戒嚴，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹就被毫無根據地聲押。藍委王育敏說，賴清德要宮廟放彈藥，就是備戰，把台灣推向戰爭邊緣，搞大罷免，“中選會”也不中立。



民眾黨張啓楷說，民進黨政府讓兩岸戰爭風險的惡意螺旋持續往上走，一開始還發生民進黨團Instagram社群平台支持韓國戒嚴，被網友笑說是噁心蟾蜍，從收押民眾黨前主席柯文哲，到現在燒到國民黨地方黨部。

