中評專論：物極必反　民進黨催化政壇兩巨變

4月22日舉行的在野黨主席峰會，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌建立多項共識。（中評社 資料照） 中評社台北4月24日電（評論員 林淑玲）台灣政治情勢近日發生巨變，中國國民黨、台灣民眾黨主席峰會共識進入“藍白合作2.0”，白營也將支援藍軍26日的台北凱道戰獨裁抗爭。物極必反，包括國民黨轉骨、藍白合作，這些改變堪稱是民進黨政府強勢司法作為、大罷免，以及官員咄咄逼人所催生出來的。



綠執政以司法向在野陣營終極施壓，民眾黨前主席柯文哲已被羈押禁見達8個月之久；最近檢調偵辦罷綠委死者連署，國民黨已有多個地方黨部被搜索，台南市黨部副主委被羈押多日；但罷藍委團體同樣也有死者連署卻沒多大事，讓藍軍整個炸鍋。原本對柯文哲案自掃門前雪的國民黨突然意識到危機正在路上，連黨主席朱立倫都岌岌可危，才做了大轉彎。



在綠營催化下，台北政壇這波至少有二大改變。第一大改變是藍軍內部，國民黨向來老態龍鍾，這波雖已在野9年了，還是官僚味十足，黨內大咖盛行“政治不沾鍋”個個自掃門前雪，不敢衝撞，不敢談兩岸，不敢進深水區。身陷罷免風暴的藍委徐巧芯日前還公開嚴詞砲轟黨中央對罷免案“群龍無首”。



國民黨這種全黨軟弱無為的氛圍，即使在“不沾鍋”代表性人物、新北市長侯友宜2024大選慘敗後，也沒改變。在綠營扛大刀出來亂衝亂砍時，絕大多數藍軍地方首長還在歲月靜好，談市政，強調民生優先。



這次司法動到國民黨地方黨部，著實把國民黨嚇到了。死者連署源於黨工便宜行事抄黨員名冊，藍綠都有，但司法以前所未有的高強度偵辦藍軍。如果地方黨部主委有事，再往上就是黨主席。若台北市黨部有事，北市長蔣萬安恐遭波及。朱立倫看到柯文哲慘狀，為了自救趕快動起來帶隊去圍北檢。本來是溫良恭儉讓的蔣萬安為了連任，也衝到北檢高喊“倒閣”，朱立倫順勢再喊要“倒賴”，拉高聲勢。其實現階段不論“倒閣”或“倒賴”都不可能，兩人就是向支持者表態不惜幹大事罷了。



朱立倫、蔣萬安衝第一波，壓力就到了盧秀燕身上。有意參選黨主席、2028大選的她前幾天還扭捏不肯回應對“倒閣”的態度，也不表態26日要不要參加遊行，遭到強烈質疑。昨天馬上宣示26日會參加遊行，台中市黨團也稱要動員60多台遊覽車北上，2千多人會參加遊行，拚輸人不輸陣。