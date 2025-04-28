王子芩：台推“識讀中國威脅”教材數典忘祖

台灣作家王子芩接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月28日電（記者 張穎齊）台“教育部長”鄭英耀宣布編纂“國家認同”、“識讀中國威脅”的教材。台灣作家王子芩接受中評社專訪表示，實在是數典忘祖、離經叛道，“中華民國”也是中國，台“教育部”更忘了官箴體制就是源自於中國清朝的“學部”，用的經費更是庚子賠款，為了去中化，完全離經叛道，但其實是無法割捨成功。



鄭英耀4月14日在“立法院”教育及文化委員會表示，將透過學科輔導團編纂“國家認同”、“識讀中國威脅”的教材，預計今年暑假開發出來，希望歷史、公民、社會科老師參加研習，給學生正確的史觀和資訊。



王子芩指出，台“教育部”數典忘祖、離經叛道，如今的“教育部”當初使用的經費，就是源自於清朝時期的庚子賠款，是有多少幾萬萬兩白銀。國民政府撤退來台時，已故時任“教育部長”、清華大學校長梅貽琦就是掌管並用庚子賠款辦學，台灣清華大學從對岸來台，還有當獎學金，培育下一代學術人才。現在的“教育部”為執行“賴政府”意志，忘記教育要中立，相當不可取。



王子芩，筆名王紫蘆，淡江大學外交與國際關係學系中國大陸研究碩士。歷任2003年“中華民國”世界大學小姐、新黨第11屆不分區“立委”候選人、王紫蘆工作坊執行長。



王子芩說，台灣是承接中華5千年的道統，迄今仍用繁體字，繼承中華文化、文學，民進黨要搞去中化去不掉的，中華文化已是種生活態度、經驗，也是全人類的瑰寶。舉例兵法家孫武所著《孫子兵法》，已有百種語言的出版、暢銷全球。

