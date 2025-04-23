綠委林岱樺涉詐案3人再延押　初選增添變數

綠委林岱樺在“立院”質詢畫面。（圖：林岱樺服務處提供） 中評社高雄4月23日電（記者 蔣繼平）爭取高雄市長民進黨提名的綠委林岱樺2月涉詐領助理費和政治獻金案遭高雄地檢署搜索並交保，後續團隊共有5人遭收押，其中3人羈押期將屆滿，高雄法院於23日裁准延押。受到檢方持續偵辦案件、司法程序出招連連，服務團隊能量也受到重挫，對林岱樺角逐黨內初選之路添下更多變數。



民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿卸任，民進黨的高雄市區域“立委”林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等4人爭取黨內高雄市長初選。4名綠委，林岱樺屬於“正國會”，許智傑、賴瑞隆都是新系，邱議瑩是親新系。非新系陣營僅林岱樺1人。地方傳出新系將聯手壓制林岱 樺出線。



檢方2月底發動搜索、約談林岱樺疑涉助理費案相關人士，裁定林岱樺以新台幣1百萬元交保、限制出境、出海及限制住居，林岱樺弟弟林岱融及王姓弟媳、黃姓會計收押禁見。與林岱樺往來密切的通法寺住持釋煌智目前也被收押中。



因林岱樺弟弟林岱融及王姓弟媳、黃姓會計等3人的羈押期即將屆滿，檢方21日向法院聲請延長羈押，高雄地院審理後23日裁定3人均延押2個月。



林岱樺曾任仁武區通法寺護法會長，被檢調懷疑透過通法寺隱匿選區廠商捐款，該寺住持釋煌智（俗名洪正威）以林已故父親林三郎名義，成立林三郎覺教基金會，並擔任基金會董事長，藉此隱匿金流規避監管。



另外，林岱樺服務處的周姓主任和連姓助理也於4月12日遭羈押禁見。由於林岱樺團隊被檢方聲押5人受重挫，近期被外界以“團滅”來形容其慘況。尤其林岱樺12日有場自辦的大罷免宣講，不料活動前一天遭檢方又發動一波搜索，因時機點實在太剛好，當時掀起熱議。



林岱樺自2001年當選第5屆“立法委員”起迄今，共蟬聯7屆“立法委員”，雖然中間曾中斷3年，但每屆當選的得票率皆超過6成，資歷與問政經驗獲得選民認同。不過因案件持續由檢方偵辦當中，後續偵辦情形，也對林岱樺角逐下屆高雄市長初選之路埋下變數。