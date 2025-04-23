8成台青願為台灣而戰？外籍學者3理由懷疑

淡江大學外交與國際關係學系副教授莫少白為英國愛丁堡大學國際關係與政治學系博士。（照片：淡江大學網站） 中評社台北4月23日電／有學者日前引述民調數據，指出若台海爆發衝突，高達逾8成台灣年輕人願意為台灣作戰，不過淡江大學外交與國際關係學系副教授莫少白（Mor Sobol）22日撰文解釋3項理由，認為不宜對民調數據過於樂觀，受訪者的回應通常與實際行為有巨大落差，他也點出台灣“國防”體制的一系列問題。



“中研院”政治學研究所研究員吳文欽與東吳大學社會系副教授潘欣欣9日投書美媒《外交家》（The Diplomat），文中引述民調，指出18至30歲年輕人中，53%至88%表態願意為台灣作戰，認為台灣年輕人並非“失敗主義”（Defeatist）。



莫少白22日投書《外交家》回應上述文章，指出民調結果雖然令人鼓舞，但不應該被視為戰時實際行為的可靠證據，事實是，承平時期的民調，與危機時期的實際行為通常存在巨大落差，將民調結果視為戰略事實，可能會產生危險的錯誤安全感。



第一，認為民眾在高風險情況下的意見能準確預測行為，這種想法是有缺陷的。莫少白引述波蘭社會心理學者阿伊曾（Icek Ajzen）的計劃行為理論（Theory of Planned Behavior），指出民調結果往往反映的是意圖、而非行動，當出現恐懼、不確定性或感受到失控時，就算意願非常強烈，往往也無法付諸實現。



第二，當談論政治態度、性行為等敏感話題時，往往有“社會期望偏差”問題，也就是受訪者會回答他們認為應該說的話。莫少白指出，在台灣，關於是否為台灣作戰等問題，“是，我會捍衛我的‘國家’”是可以接受的標準答案，若回答“不會”，可能會被視為軟弱、冷漠、甚至“不愛國”。



第三，就算受訪者真心願意作戰，一個重要問題是，“捍衛台灣”究竟代表什麼意思？是代表願意從軍？為戰爭捐款？屯糧？還是在TikTok上Po文支持？莫少白認為，在沒有明確定義的情況下，受訪者只是將自己的想法投射到問題上。



莫少白分析，從歷史來看，與以色列、烏克蘭不同的是，台灣並未經歷過現代戰爭及大規模動員，自國共內戰以來，台灣人也沒有為了捍衛主權而冒著生命危險，台灣社會缺乏共同的犧牲記憶、沒有根深蒂固的民間反抗文化，也沒有能讓民眾備戰的世代創傷。



實務面上，儘管民調顯示台灣人願意保衛家園，但莫少白認為，沒有證據顯示民間社會有捍衛家園的急迫感及集體動力，從軍人數創歷史新低，民眾對“國防”訓練的興趣低迷，許多年輕人想方設法逃兵役或延後當兵，志願役也一直達不到徵兵目標人數。



莫少白最後指出，即便多數台灣人確實願意保衛家園，更大的問題是：他們做得到嗎？他列出台灣“國防”體制一系列系統性問題，包含，對後備軍人的訓練及動員投資不足、軍隊士氣低落、社會對軍隊的信任不足、針對緊急方案的公眾教育有限，以及缺乏民眾理解且支持的清晰“國防”準則。



莫少白強調，就算台灣民眾願意為家園而戰，但是台灣的“國防”體系還沒準備好。