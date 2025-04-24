宋立彬：2026選舉　盧秀燕拚黨魁風險高

國民黨籍高雄市議員宋立彬。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月24日電（記者 蔣繼平）中國國民黨26日上凱道舉行“戰獨裁、站出來”大遊行，國民黨籍高雄市議員宋立彬接受中評社訪問解讀，台中市長盧秀燕親和力夠，有縣市長喊力挺選主席，並非真的在拱盧參選，可能反映黨內擔心群龍無首，希望未來有共主帶領全黨對抗執政黨，目前縣市長最擔心這點。雖然反朱、不滿朱的力道大，還是不能否認朱立倫的貢獻，朱主席要爭取連任仍得看大罷免成績單，盧仍需慎重考慮。



針對盧秀燕遲未表態選黨主席的看法，宋立彬表示，盧秀燕本身有往大位的方向去走，但明年2026地方選舉是風險年，選的好與不好都要主席來概括承受，如果選的好對盧秀燕是如日中天，若選得不好，可能要辭黨主席，那卸任台中市長後會有兩年空窗期，無法去展現。所以盧還是會慎重考慮當坐轎者就好，不用去做扛轎者。



宋立彬，1978年生，高雄人，樹德科技大學經營管理研究所碩士。現任國民黨高雄市議員，選區在永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區，2018年當選並連任至今。



國民黨主席朱立倫發起26日上凱道大遊行，同黨籍台中市長盧秀燕首度鬆口將北上相挺，台中市黨部全力動員超過60多輛遊覽車北上，超過2000人加入大遊行，外界解讀“秀肌肉”。



此外，泛藍的無黨籍苗栗縣長鍾東錦23日也表態力挺盧秀燕參選國民黨主席，並稱聽聞9成地方正副議長都支持。



對此，宋立彬表示，主席改選受到大罷免進行影響，加上改選期程也未定，外在環境因素未確定之前，黨內高層應該還不敢去做去做任何一個決定。他判斷，朱立倫爭取連任要看大罷免的成績最後好與不好，若能鞏固讓全部藍委都沒被罷免，代表主席的定位很明確很成功，但若藍委有被罷免掉任何一席，就代表主席有失職。

