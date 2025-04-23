藍諸侯拱盧秀燕選黨主席？朱立倫：非常歡迎

國民黨主席朱立倫今晚到新竹市出席“反惡霸，戰獨裁”政策宣講活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月23日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席朱立倫今晚到新竹市出席宣講活動前受訪，媒體詢問有關無黨籍苗栗縣長鍾東錦說，有超過9成藍營正、副議長和多數縣市首長都支持台中市長盧秀燕參選黨主席，對此朱立倫不假思索秒回“非常歡迎”，



朱立倫今晚到新竹市出席“反惡霸，戰獨裁”政策宣講活動，包括停職中的新竹市長高虹安、藍委鄭正鈐與黃仁、國民黨新竹市黨部主委李縉穎、國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡、民眾黨籍新竹市議員李國璋和多位國民黨籍新竹市議員都到場出席。



鍾東錦今日出席“中部企業座談會”前受訪表示，他個人絕對力挺盧秀燕參選黨主席，並透露藍營多數縣市首長和地方議會正副議長都支持盧參選黨主席，這是藍營地方基層多數共識。朱立倫今晚到新竹市出席宣講活動前對此受訪表示“非常歡迎”，但隨即露出略顯尷尬的笑容。



媒體詢問，今日上午包括台中市長盧秀燕、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華和雲林縣長張麗善等5縣市首長都表態426會上凱道一事，朱立倫說，每位縣市長最關心民生與台灣安定，但是賴清德近1年來，只是造成台灣內鬥，不拚民生、拼經濟，拼政治、搞內鬥，這是全民看不下去，所以426大家都要站出來。



朱立倫強調，縣市長最關心的就是台灣能夠安定，他呼籲賴清德能夠懸崖勒馬，不要再搞政治惡鬥、不要再每天拚政治為個人的權利，這是台灣最關鍵的時刻，相信每位縣市長都會站出來。