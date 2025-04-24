中評關注：扁麻辣批賴政府　會再被關回去？

陳水扁遭綠軍攻擊，自嘆不知道今夕是何夕。（取自陳水扁臉書） 中評社台北4月24日電（記者 黃筱筠）陳水扁最近指責賴清德的發言，遭到綠營支持者大加撻罰，批評內容非常不堪，一看發言內容，還以為綠營支持者在罵國民黨政治人物。雖外界有聲音認為，陳水扁可能是要提醒賴清德特赦他，畢竟賴當初是表態支持特赦扁。但依照現在民進黨追殺政敵氣氛，扁會不會等不到特赦，反而被取消保外就醫，抓回監牢。



陳水扁日前在演講中表示，不能說意見和不一樣，就是“XX同路人”，並且認為不能清算在野黨。扁的發言遭到綠營支持者痛批，認為扁這麼會說，病應該是好了，可以再關進去了。甚至連過去扁朝大將“新聞局長”、現任駐德國代表謝志偉都批扁。讓扁在臉書發言“不知道今夕是何夕”。



過去陳水扁非常袒護謝志偉，謝發言常遭到批評，扁並未苛責，還常護著他。但謝志偉日前在臉書發言批扁替在野黨說話，發言底下一群綠營支持者痛批扁，說的話非常難聽。令人覺得好像是在批評國民黨的政治人物，也難怪扁會覺得今夕是何夕。



陳水扁講這些話，有媒體人認為是在喊話賴清德，希望賴特赦。但賴清德上台之後，至今對於政敵都沒有留情，除了國民黨最近因為大罷免連署涉及偽造問題，國民黨各縣市黨部被檢調搜索。罷免綠委的民團也被檢調約談等，肅殺的氣氛非常濃厚。



再看看黨內，有意爭取高雄市長提名的綠委林岱樺，因為涉及詐領助理費，已經多次被檢調約談，地方助理多位被羈押，其中3人羈押期將屆滿，高雄法院於23日裁准延押。林岱樺被形容地方服務處幾乎是“團滅”。沒有了地方服務的助理，林還要怎麼選高雄市長，就算民調再高，又怎麼爭取替市民服務。

