朱立倫、高虹安同框比愛心　新竹藍白齊抗罷

朱立倫23日晚間到新竹市出席宣講活動時和高虹安同框比愛心。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月23日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席朱立倫23日到新竹市出席宣講活動，停職中的新竹市長高虹安也到場，高雖未上台助講，但朱也主動和高握手寒暄，兩人還一起逐桌敬酒。朱離去前更和高同框比愛心，展現新竹藍白聯手抗罷的決心。



朱立倫23日晚間到新竹市出席“反惡霸，戰獨裁”政策宣講活動，包括停職中的新竹市長高虹安、藍委鄭正鈐與黃仁、國民黨新竹市黨部主委李縉穎、國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡、民眾黨籍新竹市議員李國璋和多位國民黨籍新竹市議員都到場出席。



朱立倫到場後沒多久就上台致詞，高虹安則是在朱開始致詞後才低調進入會場，但坐在台下聽朱宣講的高，不時鼓掌也一起喊反罷免等宣講口號，朱致詞後下台便主動走向高握手寒暄，朱隨即又拉著高逐桌敬酒，兩人敬完酒後在主桌比鄰而坐，朱還幫忙倒茶，朱離場前還和高同框比愛合照，兩人互動十分自然。



朱立倫在致詞時表示，不管是高虹安或鄭正鈐，被惡質罷免針對，應該將所有的力量展現出來，守護台灣民主，不能讓惡質的罷免蔓延，尤其鄭正鈐為新竹市增加了多少的統籌分配款，所以一定要讓鄭正鈐繼續為新竹市打拼。



朱立倫指出，民進黨想罷掉高虹安就是想要直接派代表來接手新竹市，這是最惡質的做法，所以大家也要一起支持高虹安，團結努力426上凱道，站出來戰獨裁，共同出來反惡罷。