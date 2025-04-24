盧秀燕允上凱道　林金結：皮之不存毛將焉附

國民黨中常委、新北市議員林金結接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月24日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨籍台北市長蔣萬安喊出的“倒閣”訴求，國民黨中常委、新北市議員林金結向中評社表示，要討論“倒閣”，不如朝野政黨協商，“立委”全部辭職，“總統”也一併請辭，重新進行一次大選，讓人民重新做出選擇，這才是民主最公正的體現。



至於台中市長盧秀燕已表態將出席國民黨周六上凱道的“戰獨裁”活動，林金結說，所有國民黨執政縣市首長本就該團結一致，面對現在的狀況，如果國民黨被消滅了，皮之不存毛將焉附？若不一同吶喊，就會被民進黨各個擊破，永遠別再想重返執政了。



朱立倫昨日在中常會也明確表示，絕大部分藍委都不贊成用“倒閣”的方式去自傷，而且沒有辦法傷賴清德。



林金結接受中評社訪問時對此表示，“如果要“倒閣”，就一次來，連“總統”都辭職，“立委”全體重新改選。”他指出，民眾不願見到政黨互相消滅，民眾關心的是三餐能否溫飽、能否安居樂業。



林金結認為，去年選舉在野“國會”席次相加後過半，本就是人民授予在野監督執政黨的權力，且“倒閣”並不會威脅到賴清德，除非在野真的沒招了，否則現階段應該不能輕言“倒閣”，但看起來在司法一再針對藍營追殺的狀況下，支持者這陣子轉為悲憤的士氣，是有助於反制綠營發動的大罷免。



林金結提到，國民黨是一個開放多元的政黨，黨內容許不同意見的存在，但一旦集體做出決定，所有人都會團結服從，即便是“倒閣”這個決定，但目前看起來並不是往這方向去。

