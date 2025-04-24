中評關注：內外夾攻　朱立倫聯手白營拚生路

朱立倫23日晚間到新竹市出席宣講活動時和高虹安同框合照比愛心。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月24日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席朱立倫近日動作頻頻，繼22日和台灣民眾黨主席黃國昌舉辦“在野領袖峰會”談合作，23日晚間到新竹市出席“反惡霸，戰獨裁”政策宣講活動時，又和停職中的新竹市長高虹安同框比愛心。朱會這麼積極，恐怕是因近期屢遭內外夾攻，連黨主席的位子都快不保，所以只好聯手白營拚生路。



自從民進黨啟動全台大罷免後，國民黨一路被壓著打，朱立倫太過輕敵，導致藍營一度出現35：0的絕對劣勢。直到民進黨發起“人民是頭家”全台政策宣講後，朱立倫才總算稍微醒了過來，也開始有樣學樣舉辦百場全台政策說明會，但朱3月21日到新竹縣出席的首場宣講活動就被當場洗臉，不但新竹縣長楊文科缺席，現場也只來了4位藍營議員。



隨著藍綠白在全台各地宣講如火如荼展開，有別於民眾黨擺明要跟民進黨對著幹的“人民要當家”全民問政宣講，國民黨的政策說明會主題卻變來變去，一下是“還錢於民”，一下又是“反廢死公投”，不痛不癢的軟趴趴議題，導致藍營基層意興闌珊，衹有被罷免的藍委急得像熱鍋上螞蟻，朱也因此一度成為藍營基層千夫所指的矛頭。藍委徐巧芯日前還公開批抨黨中央“群龍無首”。



直到國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹遭聲押後，朱立倫才算真正清醒過來，連兩天到台北地檢署外聲援到天亮，更喊出“戰獨裁”和“426上凱道”等讓人眼睛為之一亮的口號。但這恐怕是因朱近期慘遭內外夾攻所致，朱對外得面對綠營刀刀見骨的廝殺，對內還不斷有人“補刀”，想挑戰黨主席的位置，讓朱的危機感大發，不得不聯手白營拚生路。



朱立倫聯手白營的起手式便是22日舉辦的“在野領袖峰會”，黃國昌也給足面子一路開綠燈，不但爽快答應426上凱道戰綠營，更號召小草（民眾黨支持者）全都站出來。或許外界認為這只是藍白各取所需，但總比過去民眾黨前主席柯文哲遭羈押禁見後，藍營頂多只是嘴巴上聲援幾句，白營聲援柯的場合卻幾乎看不到藍營站台，還強上百倍。

