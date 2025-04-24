陳水扁澄清：沒有重批賴清德獨裁、清算

陳水扁臉書最新發文，表示沒有重批賴清德獨裁。（取自陳水扁臉書） 中評社台北4月24日電（記者 黃筱筠）陳水扁日前表示，尊重不同意見、聽進少數聲音，才是民主真正的內涵，並指“不能說意見不一樣，就是XX同路人”，竟遭青鳥出征。他今天在臉書發文表示，4月19日的演講，從頭到尾，“陳水扁沒有重批賴清德獨裁，也沒有重批賴清德清算”，結果有人這樣做節目。



陳水扁指出媒體人廖筱君的節目標題以及內容提及，“扁重批賴清德獨裁、廖筱君轟可恥”。扁也在臉書上說，“你同意可以這樣做節目嗎？他並澄清4月19日的演講，從頭到尾，陳水扁沒有重批賴清德獨裁，也沒有重批賴清德清算。



陳水扁也說，感謝一位網友說的好，真的請大家完整聽完演講內容，不要把演講內容內提到的當時時空背景和陳水扁的經驗，硬要跟現在發生的事情連結在一起。什麼都沒提到，陳水扁有提到自己身為終身黨員，對於大罷免都會尊重黨的決定。



但仍有綠營支持者不買單，依然在陳水扁該篇發文底下留言批評，“言多必失不在其位、不謀其政”、“你就回監獄安渡晚年吧”等，但也有力挺扁說，“現在的民進黨已經變了樣”、“民進黨怕陳水扁啊！會怕就好”等。



陳水扁兒子陳致中昨天也聲明，廖筱君女士是致中尊敬的新聞界前輩，過去為了許多台灣人民重視的議題，我們也一同努力奮戰。但他注意到筱君台灣PLUS這個節目的標題及內容點名批評陳水扁重批“賴清德‘總統’獨裁及清算”，經查兩個小時的演講並無指涉上開內容，為正社會視聽，並維言論真意，本處嚴正要求廖筱君女士就該節目誤植云云，以公開方式更正道歉。