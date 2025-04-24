台核二廠長認收賄250萬元　藏天花板遭抓包

台北地檢署。（中評社 資料照） 中評社台北4月24日電／台電第二核能發電廠廠長曾文煌在去年辦理廠區“焚化爐控制系統更新”標案驗收時，涉嫌以標案金額10%代價向廠商“山瑞科學公司”索賄涉貪，遭羈押禁見。據瞭解，台北地檢署日前指揮廉政署提訊曾文煌，曾文煌心防被突破，坦承收賄新台幣250萬元，供稱新台幣250萬元現金就藏在家裡房間的天花板內，檢廉二度搜索曾男住處，果然在天花板內搜出裝有新台幣250萬元現金的袋子。



根據《中時新聞網》報導，核二廠焚化爐主要處理廠內低放射性廢棄物，處理過程產生排放廢氣，須定期取樣分析輻射劑量是否影響人體。檢廉調查，2022年核二廠公開招標焚化爐控制系統更新標案，由山瑞公司得標。廉政署獲報，曾文煌2024年驗收期間向山瑞公司收受現金賄款，不久，山瑞公司又得標核二廠焚化爐主機採購的限制性標案，懷疑過程涉弊。



北檢檢察官林俊言17日指揮廉政署兵分17路搜索曾文煌住處、山瑞公司及負責人曹森智住處，查扣大批帳證資料，並約談曾文煌及曹男夫婦3名被告。由於檢廉在曾文煌住處並未發現可疑鉅額現金，但卻發現曾文煌近期曾購買不動產，一度懷疑購屋金流與賄款有關，全案朝《貪污治罪條例》不違背職務收賄、行賄、公務員財產來源不明等罪方向偵辦。



據瞭解，檢廉偵訊時，曹男認罪，但曾文煌否認收賄，檢察官復訊後，諭知曹男交保100萬元，曹妻無保請回，曾文煌則因涉犯貪污重罪，且有勾串之虞，被聲請羈押禁見，台北地院18日裁准曾文煌羈押禁見2個月。



北檢近日指揮廉政署提訊在押的曾文煌追查金流，據瞭解，檢廉出示相關事證，曉諭他說出實情，曾文煌幾經思索，坦承收賄250萬元，但檢廉發現這250萬元與他購屋金流關聯性不高，要求他供出250萬元下落，曾文煌供稱250萬元現金就藏放家裡最裡面房間的天花板內。



檢察官再指揮廉政署二度搜索曾文煌住處，依據曾的供述，果然在他家中房間天花板內夾層發現一個袋子，裡面有數疊現金，清點確認現金數額為250萬元，已依法查扣，日後將依犯罪所得宣告沒收。據瞭解，曾文煌因在偵查中坦承犯行，交出賄款，可望爭取減刑機會。



針對核二廠長涉貪案，台電表示，此案事前即與檢廉單位緊密合作，將秉持“勿枉勿縱” 及“絕不護短”原則，全力配合司法偵查機關偵辦，若經查證屬實，定嚴懲不貸。後續也會精進採購業務制度，檢討採購流程控管及防弊措施，並強化機關廉潔宣導。