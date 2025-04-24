柯文哲硬碟有不雅照？網嘲：北檢噁心又沒料

資深媒體人黃揚明在網路節目爆料，柯文哲硬碟裡的“不雅照”，就是舒淇、徐若瑄過去的三點全露寫真集。（照:舒淇微博） 中評社台北4月24日電／台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲案，柯先前開庭曾控檢方拿不雅影片脅迫他，檢方聲請勘驗，法官最終諭知私密照片與本案無關，勘驗必要性甚低。媒體人黃揚明爆料，所謂不雅照其實就是舒淇、徐若瑄過去的三點全露寫真集。網友直呼“偵查又公開”、“我跟阿北的審美觀一樣！”



根據《三立新聞網》報導提到，關於柯文哲遭脅迫的不雅影片，檢方曾聲請勘驗柯案的行動硬碟和偵訊光碟，並指明資料夾路徑為“photo－human－woman”。黃揚明22日在《阿姐反抗軍》節目指出，“我在這邊直接公開，柯文哲硬碟裡的‘不雅照’就是寫真集，有舒淇、徐若瑄的那種啦！”



“很多媒體都知道了！”黃揚明直呼，這真的沒什麼，自己以前大學的時候都會買來看，因為以前舒淇有拍三點全露的，那是她早年還沒紅的時候。那時候有一波女星很流行拍寫真集，包括宮澤理惠、楊思敏、鍾麗緹。反正現在法官也說無須勘驗，他認為，那個硬碟就是柯文哲以前所有電腦的備份，從幾十年前的電腦一路備份下來，檢察官就見獵心喜，“或許根本沒看過舒淇的寫真集？”



PTT鄉民表示“啊這種網路搜尋就有的東西，是男的都看過不是嗎”、“令人失望”、“連非常光碟的等級都不如...”、“連這種也能在訊問中拿出來？夠噁”、“寫真喔？我也有啊”、“不對啊，檢察官應該要傳這兩個人”、“我跟阿北的審美觀一樣欸”、“20世紀的片子，笑死”、“表示擠不出料只好隨便爆”、“北檢真的噁心沒下限”、“抓到了，舒淇跟徐若瑄即刻羈押”、“這哪叫不雅照？優雅照吧”、“偵查又公開XD”。