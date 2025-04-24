重啟核三公投若過　“核安會”：再做安全評估

“核安會”主委陳明真。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月24日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨團日前提出重啟核三公投，院會也逕付二讀。“核安會”主委”陳明真今天受訪說，尊重“立法院”的決定，如果公投通過的話，再評估是不是合乎安全，以及核廢料能否處理好等等議題，會進一步探討。



媒體追問核三研議是安全的嗎？陳明真表示，要評估才知道，核三廠當年給40年執照，評估只到40年，40年以後是沒有評估的，能否安全運轉要評估才知道。



公投之前是否要先做安全評估才能推？陳明真也沒有做出肯定回應，反而笑了一聲說，尊重“立法院”的決定。



環團對於核三公投也抗議，認為有危險性，陳明真表示，這個“核安會”會對核安方面評估，這方面還要台電提出申請，不是過了就會自動延役，我們只是管制機關，依照管制機關判斷來做核准或駁回。



至於核三公投若通過是否窒礙難行，陳明真也說，尊重“立法院”的決定，如果通過的話，再評估是不是合乎安全，以及核廢料能否處理好等議題，會進一步探討。



陳明真學歷為清華大學核子工程系學士、愛荷華州立大學核子工程博士，曾任民進黨不分區“立委”、原能會委員、“國家原子能科技研究院”董事、民進黨客家事務部主任等職，也曾任黨主席室特助。



“立法院”教育及文化委員會今天邀請核能安全委員會主任委員陳明真列席報告業務概況，並備質詢。