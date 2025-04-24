因應關稅戰備千億元　“政院”將通過特別條例

“行政院”。（中評社 資料照） 中評社台北4月24日電／因應美國對等關稅衝擊，“行政院”院會24日擬通過“因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例”草案，完備編列特別預算法源，再送請“立法院”審議，除完備法規以支應支持方案外，同時考量因應國際情勢、強化台灣整體韌性，將擴大特別條例匡列規模，預計將超過新台幣千億。



《中時新聞網》報導，“因應美國關稅‘我國’出口供應鏈支持方案”經費原先預計為新台幣880億元，其中700億元用於工業部門，“農業部”門也有180億元的支持，“政院”人士指出，為強化協助工業部門升級轉型、汰舊換新的力道，將增加50億元，單是支持方案的協助金額，就將來到930億元。



特別條例草案規定，實施日期至2027年12月31日為止，考量美國對鋼鐵產業加徵25%的關稅，因此特別條例適用回溯至今年3月12日起，涵蓋照顧鋼鐵業者所受到的衝擊。



“政院”人士表示，由於產業之旅聽了很多建言，再加不只是經貿變局，國際情勢也持續牽動台灣經濟產業以及民生等狀況，因此需要打造更全方位也更具韌性的社會環境，因此在“行政院”的整體規劃下，提出“因應國際情勢強化經濟社會及‘國土’安全韌性特別條例”草案，詳細內容會在24日院會向大家報告。



“政院”人士指出，此外，24日提報院會的特別條例也會比照疫後特別條例，產業所領取的補助和其他給與，免納所得稅，也不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。