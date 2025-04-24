青鳥出征陳水扁　謝寒冰：他還是有支持者

陳水扁強調，尊重不同意見、聽進少數聲音，才是民主真正的內涵，卻被青鳥出征。（陳水扁新勇哥物語臉書） 中評社台北4月24日電／民進黨籍陳水扁19日受凱達格蘭學校邀請，出席並擔任“黃信介先生紀念講座”主講人。他在演說中表示，尊重不同意見、聽進少數聲音，才是民主真正的內涵，但卻被網友出征。對此，資深媒體人謝寒冰認為，當陳水扁越被出征，越會對綠營不利，因為他還是有支持者，綠營的基本教義派還是很支持他。



繼19日發文被青鳥出征後，陳水扁近日數度發文，強調“不能說意見不同就是XX同路人”、“明槍易躲、暗箭難防”。他更暗諷當前狀況，稱自己當年“就是從後面被韓國瑜打”，但兩篇貼文都被大量網友出征。昨日陳水扁再度發文，感嘆自己過去被國民黨迫害，現在則被綠營出征，“不知今夕是何夕”。



謝寒冰23日在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，陳水扁絕對沒有失智、腦袋清楚得很，說的話背後有其算盤。但他有講了什麼大逆不道，亦或是刺痛青鳥的話了嗎？謝寒冰直言，陳水扁連“中共同路人”都不敢提，而是用“XX同路人”代指。這樣保守的作法不符陳水扁過去的作風，“他講的很委婉，只是再說不要每次都直接扣人帽子”。



謝寒冰認為，當陳水扁越被出征，越會對綠營不利。因為他還是有支持者，綠營的基本教義派也還是很支持他，認為他講得是對的。此外，陳水扁只是在提醒別做得太過頭、沒講錯什麼，“這樣也被出征”。



另外，台灣民意基金會董事長游盈隆22日深夜在臉書發文透露，當天自己在演講的現場從頭聽到尾，他認為綠營支持者對扁的群起而攻、無情與無理撻伐，簡直到了一種抓狂的地步。游認為原因有三，第一，因為藍媒對他演說內容給予高度評價，廣為報導。第二，是他演說內容之一，強調“容忍是民主開放社會的核心價值，不能因意見與自己不同，對方就是XX同路人”，而這正好刺中青鳥的玻璃心。第三，是青鳥擔心陳水扁的談話激勵藍營，讓藍白攻擊賴清德，反制大罷免。