有陸戶籍就喪失台身分　劉世芳：陸委會說明

劉世芳接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月24日電（記者 鄭羿菲）陸委會針對台灣民眾申領中國大陸證件釋出最新函釋，若台灣民眾在陸設有戶籍，將會喪失台灣身分，包括持有大陸居民身分證與定居證。台“內政部長”劉世芳24日表示，“移民署”是針對陸委會的指導，做行政上的處置，陸委會今天會說明。



至於中國國民黨籍台北市長蔣萬安認為，國民黨主席朱立倫17日率眾赴台北地檢署集會是否違法，不是劉世芳說了算？劉世芳仍持低調態度說，警方執法從過去以來標準一致，台北市警局長在台北市議會面對市議員質詢時也已講得非常清楚，而她不針對個案作任何評析。媒體再追問相關議題時，劉世芳則跳針強調，她不針對個案做任何評析。



北檢日前調查大罷免死亡連署案，傳喚國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，引發藍營不滿，朱立倫率眾聚集北檢大門外，遭警方舉牌“集會違法”仍不解散。劉世芳21日說，將傳喚首謀者朱立倫等人到案說明，22日更大動作秀出法條強調主管機關本就是“內政部”，再度引發藍營不滿。同樣收到警方傳喚通知書的國民黨籍“立委”謝龍介嗆說，劉創下“內政部長”指揮辦案的首例，他不會去報到，就等劉帶隊來抓他。劉世芳在23日受訪時，態度轉趨低調。



“立法院”內政委員會24日審查住宅法部分條文修正草案，並邀請“內政部長”劉世芳列席。



劉世芳接受媒體訪問時，也主動提及朱立倫號召426上凱道戰獨裁活動，她表示，426的活動相信是一個民主法制社會上，對言論自由或對任何政治訴求的表達，她希望在集會遊行法的規範下，大家都能夠和平理性的表達自己的訴求，同時她也希望所有來參與的人，在出入的時候注意自己的交通安全，平和的落幕才能夠真正表達自己的訴求。